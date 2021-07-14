Критикует Кремль: активисты откопали проукраинскую книгу Медведчука

Один из лидеров пророссийской политической силы "Оппозиционная платформа – За жизнь", кум российского президента Владимира Путина и подозреваемый в государственной измене народный депутат Виктор Медведчук, как обнаружили в ЧЕСНО, является автором проукраинской и антикремлевской книги.

Речь о монографии "Современная украинская национальная идея и вопрос создания государства", написанную на базе якобы докторской диссертации 1997 года. Но ее как раз журналистам найти не удалось, как писали в "Украинской правде".

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О чем же писал Виктор Медведчук в монографии

Парламентский аналитик ЧЕСТНО Александр Салиженко говорит, что текст Медведчука полон пафосных эпитетов, сравнений концепций национальных идей, обращений к произведениям украинских писателей Олеся Гончара, Ивана Дзюбы, Лины Костенко и других. Но, конечно, не Василия Стуса. Кроме этого:

В книге Медведчук выступает с позиции украинского государственника-патриота.

Он пытается объяснить необходимость поиска национальной идеи.

В монографии Медведчук критикует "московские кремлевские стандарты".

Обосновывает логичность упадка и распада СССР.

Среди причин экономического кризиса в Украине называет "великодержавные амбиции российских правителей".

А также хвалит борьбу за украинский язык в период СССР со стороны украинской интеллигенции.

Кажется, что в издательстве случайно перепутали авторов или сам Медведчук не читал текста своей научной работы. Она совершенно не соответствует политической карьере, поступкам и позиции пророссийского политика,

– заверил Салиженко.



Забытая монография Виктора Медведчука, в которой он выступает как патриот-государственник / Фото ЧЕСНО

Почему у Медведчука могла появиться проукраинская книга

В конце 1990-х – начале 2000-х Виктор Медведчук был очень активной и влиятельной политической фигурой в Украине (заместителем председателя Верховной Рады, потом главой Администрации Президента).

С 1996 года он активно развивал свою партию СДПУ(о) – Социал-демократическую партию Украины (объединенную).

Ее членами были Леонид Кравчук, Петр Порошенко, Нестор Шуфрич и многие другие известные люди.

Монография 1997 года хорошо укладывается в канву тогдашней публичной политики Медведчука: он продвигал социал-демократическую идеологию, которая в историческом контексте украинцами достаточно хорошо воспринималась.

Но реальные пророссийские шаги политика не соответствовали проукраинским заявлениям, что не осталось без внимания украинцев.

Поддержка же партией Виктора Януковича в 2004 фактически окончательно похоронила этот политический проект.

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