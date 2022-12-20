Кадры спасения девочки опубликовало одно из местных изданий. Она застряла под развалинами дома.
К теме В Кривом Роге похоронили молодую семью с 1,5-летним сыном: погибли от российской ракеты
Процесс того, как вытащили ребенка, сняла его мама. Она пыталась успокоить дочь.
Спасение ребенка: смотрите видео
Россияне убили полуторагодовалого ребенка
В результате ракетной атаки по многоэтажке погибла семья – Александра и Людмилы Корнийчуки, их сын Артем. Тела мужчины и женщины нашли спасатели после ракетного удара. Тело ребенка извлекли из-под завалов уже 17 декабря.
Заместитель начальника департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий показал видео, как силовики нашли под развалинами полуторагодовалого Артема. У супругов Людмилы и Александра остался старший сын. Теперь о нем заботится бабушка.
Ракетный удар по Кривому Рогу: что известно
- По информации главы военной администрации Кривого Рога Александра Вилкула, количество ракетного удара 16 декабря составляет 4 человека. Из них трое погибли на месте, а один человек скончался в больнице. Кроме этого, враг ранил 13 человек.
- На руинах уничтоженного дома работали около 100 специалистов – это спасатели, горноспасательный отряд, кинологи, патрульные полицейские, работники коммунальных служб.
- В общей сложности россияне выпустили по городу 5 ракет. Они разрушили энергетический объект и попали в промышленное предприятие.