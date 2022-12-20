Кадри порятунку дівчинки опублікувало одне з місцевих видань. Вона застрягла під руїнами будинку.
До теми У Кривому Розі поховали молоду родину з 1,5-річним сином: загинули від російської ракети
Процес того, як витягли дитину зафільмувала її мама. Вона намагалася заспокоїти дочку.
Порятунок дитини: дивіться відео
Росіяни вбили півторарічну дитину
Внаслідок ракетної атаки по багатоповерхівці загинула сім'я – Олександра та Людмили Корнійчуки, їхній син Артем. Тіла чоловіка та жінки знайшли рятувальники після ракетного удару. Тіло дитини дістали з-під завалів вже 17 грудня.
Заступник начальника департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький показав відео, як силовики знайшли під руїнами півторарічного Артема. У подружжя Людмили та Олександра залишився старший син. Наразі ним опікується бабуся.
Ракетний удар по Кривому Розі: що відомо
- За інформацією голови військової адміністрації Кривого Рогу Олександра Вілкула, кількість ракетного удару 16 грудня складає 4 людини. З них троє загинули на місці, а одна людина померла в лікарні. Крім цього, ворог поранив 13 людей.
- На руїнах знищеного будинку працювали приблизно 100 фахівців – це рятувальники, гірничорятувальний загін, кінологи, патрульні поліцейські, працівники комунальних служб.
- Загалом росіяни випустили по місту 5 ракет. Вони зруйнували енергетичний об'єкт та влучили в промислове підприємство.