Кадри порятунку дівчинки опублікувало одне з місцевих видань. Вона застрягла під руїнами будинку.

До теми У Кривому Розі поховали молоду родину з 1,5-річним сином: загинули від російської ракети

Процес того, як витягли дитину зафільмувала її мама. Вона намагалася заспокоїти дочку.

Порятунок дитини: дивіться відео

Росіяни вбили півторарічну дитину

Внаслідок ракетної атаки по багатоповерхівці загинула сім'я – Олександра та Людмили Корнійчуки, їхній син Артем. Тіла чоловіка та жінки знайшли рятувальники після ракетного удару. Тіло дитини дістали з-під завалів вже 17 грудня.

Заступник начальника департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький показав відео, як силовики знайшли під руїнами півторарічного Артема. У подружжя Людмили та Олександра залишився старший син. Наразі ним опікується бабуся.

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