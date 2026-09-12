Ночью Россия совершила атаку на Кривой Рог с использованием ракет, а под утро – БПЛА: что известно о последствиях

В ночь на 12 сентября враг нанес атаку по Кривому Рогу в Днепропетровской области с помощью баллистических ракет, а к утру – с помощью ударных беспилотников. В результате вражеской атаки погиб мужчина, еще один человек числится пропавшим без вести.

Об этом сообщает председатель Рады обороны Кривого Рога Александр Вилкул.

Что известно о атаке?

По предварительной информации, в результате российской атаки пострадали три человека. Двое мужчин в возрасте 54 и 58 лет получили серьезные ранения. Обоих пострадавших доставили в больницу. Один из них находится в состоянии средней тяжести, другой – в тяжелом состоянии. Сейчас мужчины находятся в операционной, врачи оказывают им всю необходимую помощь.

В результате ударов повреждены промышленное предприятие, пять многоквартирных домов, Центр медико-санитарной помощи, три учебных заведения и объекты бизнеса. Информация о масштабах разрушений и других возможных последствиях атаки в настоящее время уточняется.

Для ликвидации последствий российского обстрела в Кривом Роге задействованы все необходимые службы.

С 08:00 в ближайшей школе, где ранее уже работал такой пункт, развернут штаб помощи пострадавшим. Жители смогут там подать заявления на материальную помощь от города, получить необходимые строительные материалы, а также обратиться за помощью к коммунальным бригадам.

В то же время горожан призвали не игнорировать сигналы воздушной тревоги, поскольку угроза повторных ударов сохраняется.

Какова ситуация в районе?

В Криворожском районе других обстрелов не зафиксировано. В то же время российские войска провели атаку на Никопольский район. Враг наносил удары дронами и артиллерией по Никополю и Марганецкой общине.

В результате этих обстрелов повреждены частные дома и пожарная часть, однако, по предварительной информации, люди не пострадали.

Несмотря на ночную атаку, в Кривом Роге все службы, коммунальный транспорт, больницы и социальные учреждения работают в штатном режиме.