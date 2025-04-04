В сети показали первые минуты после удара по Кривому Рогу

Россия 4 апреля нанесла баллистический удар по Кривому Рогу. Оккупанты цинично били по жилому району города. Сейчас в сети опубликовали кадры, на которых показали, что происходило сразу после взрыва.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на местные телеграмм-каналы.

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Первые минуты после прилета в Кривом Роге

Российская ракета попала посреди улицы в центре жилого района Кривого Рога. Оккупанты цинично ударили рядом с детской площадкой.

Так, в результате ракетного удара в Кривом Роге погибли 14 человек, более 50 – получили ранения. Среди жертв российского террора – 6 детей.

Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования родным и близким погибших. Светлая и вечная память.

В сети также показали первые минуты после ракетного удара. Так, на видео зафиксировали хаос, который происходил после атаки.

Десятки людей помогают друг другу, медики оказывают помощь раненым, правоохранители фиксируют последствия атаки.

Первые минуты после удара: смотрите видео

Известно, что россияне ударили по Кривому Рогу кассетной баллистической ракетой, предварительно, "Искандером". Владимир Зеленский резко осудил очередной российский террор. Президент подчеркнул, что это очередное доказательство – Россия не хочет окончания войны.