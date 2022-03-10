Кривой Рог: люди стоят в очередях на поезд и не обращают внимания на сирену
10 марта 2022 , 13:12Читати новину українською
Источник:телеграм "ТРУХА"
Жители Кривого Рога стоят в огромной очереди на поезд. В то же время в городе звучит сирена, на что они даже не реагируют.
В сети опубликовали видео очередей на поезд. Об этом стало известно 10 марта.
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На записи видно, что в очередях стоят люди всех возрастов, среди них – и маленькие дети. В Кривом Роге гудит сирена, что означает воздушную угрозу. Однако люди даже не думают прятаться в укрытие.
Ситуация в Кривом Роге: смотрите видео
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