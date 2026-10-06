Реактивных "Шахедов" действительно много: как сейчас живут люди в Кривом Роге

Российские оккупанты регулярно обстреливают Кривой Рог. В последнее время враг чаще всего применяет именно реактивные беспилотники. Иногда они пролетают транзитом в другие области.

Об этом в эфире 24 Канала рассказал корреспондент из Кривого Рога Александр Фефилатьев. По его словам, ранее оккупанты время от времени проводили атаки по городу малогабаритными крылатыми ракетами "Бандероль". Сегодня же они дважды нанесли ими удар по одной из городских больниц.

Какова сейчас ситуация в Кривом Роге?

Как подчеркнул корреспондент, основным средством террора в городе по-прежнему остаются реактивные беспилотники. Периодически возникает угроза удара авиационными ракетами Х-59.

Время от времени россияне запускают с оккупированных территорий Херсонской и Запорожской областей, а также из акватории Азовского моря управляемые авиабомбы. Но главное орудие – реактивные "Шахеды". Враг специально запускает их так, чтобы одновременно звучала тревога в Днепропетровской, Запорожской, Херсонской и Николаевской областях. До соседней Кировоградской области тоже недалеко – 30–40 километров.

По этим маршрутам запускают "Бандероли" или "Шахеды", и тревога включается во всех регионах. Это еще одно средство психологического воздействия на жителей регионов и дополнительная нагрузка на Силы обороны Украины,

– сказал корреспондент.

Как сейчас живут люди в Кривом Роге: смотрите видео 24 Канала

Люди все-таки идут в укрытия

По словам корреспондента, с недавних пор в Кривом Роге также начали различать красную и желтую степени воздушной тревоги. В городе на улицах построены модульные бетонные укрытия. И в основном люди стараются не находиться на улице во время тревог.

Вот буквально вчера была угроза "Бандеролей", которые затем направились в Кировоградскую область. Узнав об угрозе для города, многие сразу побежали в бетонные укрытия.

Добавим, что утром 6 октября россияне нанесли удар двумя "Бандеролями" по одной из местных больниц. Было известно о пяти пострадавших. Одна из женщин гуляла с собачкой неподалеку от места взрыва.