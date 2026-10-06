Про це в ефірі 24 Каналу розповів кореспондент із Кривого Рогу Олександр Фефілатьєв. За його словами, раніше окупанти час від часу атакували місто малогабаритними крилатими ракетами "Бандероль". Сьогодні ж вони двічі вдарили ними по одній з міських лікарень.

Яка зараз ситуація в Кривому Розі?

Як наголосив кореспондент, все ж основним засобом терору в місті залишаються реактивні безпілотники. Періодично є загрози удару авіаційними ракетами Х-59.

Час від часу росіяни запускають з окупованих частин Херсонської та Запорізької областей, а також з акваторії Азовського моря керовані авіабомби. Але головне знаряддя – реактивні "Шахеди". Ворог спеціально запускає їх так, щоб паралельно лунала тривога у Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській та Миколаївській областях. До сусідньої Кіровоградської області також недалеко – 30 – 40 кілометрів.

Запускають цими маршрутами "Бандеролі" або "Шахеди", а тривога вмикається у всіх регіонах. Це ще один засіб психологічного впливу на мешканців регіонів та додаткове навантаження на Сили оборони України,

– сказав кореспондент.

Як зараз живуть люди у Кривому Розі: дивіться відео 24 Каналу

Люди таки йдуть в укриття

За словами кореспондента, віднедавна в Кривому Розі також почав діяти розподіл повітряної тривоги на червону та жовту. В місті збудовані модульні бетонні укриття на вулицях. І здебільшого люди стараються не перебувати на вулиці під час тривог.

От буквально вчора була загроза "Бандеролей", які потім на Кіровоградщину пішли. Коли почули про загрозу для міста, то багато хто одразу побіг до бетонних укриттів.

Додамо, вранці 6 жовтня росіяни вдарили двома "Бандеролями" по одній з місцевих лікарень. Було відомо про п'ятьох постраждалих. Одна з жінок гуляла з песиком неподалік від місця вибуху.