Разрушения в городе действительно очень серьезные. Об этом 24 Каналу рассказал волонтер из Кривого Рога Дмитрий Гайдар, заметив, что рядом с местом прилета расположены многоэтажки, магазины, гражданские объекты.
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Детали российского обстрела
Во всем доме выбиты окна. Из-за прилета ракеты есть серьезные разрушения. Городская власть развернула штаб, работают пункты обогрева. Там людей кормят и оказывают помощь.
Я был на другом конце города и услышал взрыв, приехал вместе с пожарными. Здесь также были мои товарищи, военные, волонтеры. Они прошлись по квартирам. К счастью, многих людей еще не было дома, потому что тогда жертв было бы значительно больше,
– рассказал Дмитрий Гайдар.
Завалы только начали разбирать. На месте работают спасатели, которые пытаются открыть квартиры, попасть внутрь, ведь неизвестно кто действительно был дома, а кто нет.
Люди шокированы. Они стоят возле дома. Их собралось очень много. Уже находясь здесь, мы узнали, что был второй прилет, в другом конце города. Какая ситуация там, пока точно неизвестно,
– добавил волонтер.
Россия ударила по Кривому Рогу 12 марта: главное
- Взрывы прогремели в городе около 19 часов. Впоследствии стало известно, что оккупанты попали по многоэтажному дому. Мэр города сообщил, что есть погибшие и раненые. Вскоре произошло второе попадание, которое также пришлось по дому в другом конце города.
- На обстрел отреагировал Владимир Зеленский. Он опубликовал видео с места происшествия, а также рассказал, что под завалами до сих пор находятся люди. Состояние многих пострадавших очень тяжелое. На месте находятся все соответствующие службы, которые пытаются спасти жителей – они могут быть заблокированы в квартирах.
- По состоянию на вечер 12 марта известно о гибели трех человек. Еще пятеро находятся в больнице в тяжелом состоянии. Также до 10 увеличилось количество детей, которые пострадали. Всего в результате атаки ранения различной степени тяжести получили почти 40 гражданских.