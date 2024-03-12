Разрушения в городе действительно очень серьезные. Об этом 24 Каналу рассказал волонтер из Кривого Рога Дмитрий Гайдар, заметив, что рядом с местом прилета расположены многоэтажки, магазины, гражданские объекты.

К теме Россия атаковала Кривой Рог: после взрыва в многоэтажке вспыхнул пожар

Детали российского обстрела

Во всем доме выбиты окна. Из-за прилета ракеты есть серьезные разрушения. Городская власть развернула штаб, работают пункты обогрева. Там людей кормят и оказывают помощь.

Я был на другом конце города и услышал взрыв, приехал вместе с пожарными. Здесь также были мои товарищи, военные, волонтеры. Они прошлись по квартирам. К счастью, многих людей еще не было дома, потому что тогда жертв было бы значительно больше,

– рассказал Дмитрий Гайдар.

Завалы только начали разбирать. На месте работают спасатели, которые пытаются открыть квартиры, попасть внутрь, ведь неизвестно кто действительно был дома, а кто нет.

Люди шокированы. Они стоят возле дома. Их собралось очень много. Уже находясь здесь, мы узнали, что был второй прилет, в другом конце города. Какая ситуация там, пока точно неизвестно,

– добавил волонтер.

Россия ударила по Кривому Рогу 12 марта: главное