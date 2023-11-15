Среди оказавшихся под прицелом врага регионов была и Днепропетровская область. Там слышали взрывы.

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Россия атаковала Кривой Рог ракетой

Об угрозе для Днепропетровщины стало известно в 23.18. Также угроза ракетных ударов существовала для Херсонщины, Николаевщины и Кировоградщины. Отбой дали уже через 40 минут. Однако за этот период неподалеку от Кривого Рога раздались взрывы. Мониторинговые каналы писали о пролете крылатой ракеты (предварительно Х-59) в районе города в северном направлении.

В Днепровской ОВА заявили, что последствия атаки уточняются. Пока информации о пострадавших нет.

Кроме того, там уточнили, что ночью враг дважды бил по Никопольскому району из артиллерии. Противник выпустил из полдесятка снарядов.

Утром оккупанты применили по Никополю дроны-камикадзе. Последствия ударов еще выясняют.

По Днепропетровщине ударили дронами: есть погибший

Так, 14 ноября россияне ударили тремя дронами-камикадзе по Никополю. Этот удар унес жизни 26-летнего мужчины. Ранение получил 72-летний местный житель. Он находится в больнице в состоянии средней тяжести. Кроме того, город был обстрелян из артиллерии. Там были повреждены коммунальное предприятие, инфраструктурный объект, жилые дома, хозяйственные постройки, гараж, линии электропередач и газопровод.

Днем для области объявляли тревогу. Еще до этого на территории региона раздались взрывы. Воздушные силы ВСУ сообщили, что на Востоке и Юге активна вражеская тактическая авиация. Впоследствии там предупредили, что ракета вошла в воздушное пространство Днепропетровской области. По состоянию на 14:30 мониторинговые каналы сообщили, что цель "прекратила свое существование".