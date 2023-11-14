Местные телеграмм-каналы сообщили о взрывах в Запорожской и Днепропетровской области. В ряде областей на Востоке объявлена воздушная тревога.

Смотрите также : Наступление на Запорожье до сих пор продолжается: как через неделю изменилась карта фронта

Активная авиация

Воздушные силы ВСУ сообщили, что на Востоке и Юге активна враждебная тактическая авиация . Следовательно, существует угроза использования соответствующего вооружения. Позже там также предупредили, что ракета вошла в воздушное пространство Днепропетровской области. По состоянию на 14.30 мониторинговые каналы сообщили, что цель "прекратила свое существование".

В то же время, местные паблики писали, что первый взрыв в области раздался до объявления воздушной тревоги.

В Запорожье сообщили об угрозе использования баллистического вооружения. Почти сразу же после предупреждения появилась неофициальная информация о взрыве, который можно было услышать в нескольких районах города.

Сообщение об отбое не было, поэтому не нужно пренебрегать безопасностью и лучше находиться в укрытиях. Обычная осторожность может сохранить жизнь.

Россия наносит удары по Украине