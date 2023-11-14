Місцеві телеграм-канали повідомили про вибухи у Запорізькій та Дніпропетровській області. У низці областей на Сході оголошено повітряну тривогу.

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Активна авіація

Повітряні сили ЗСУ повідомили, що на Сході та Півдні активна ворожа тактична авіація. Отже, є загроза використанні відповідного озброєння. Пізніше там також попередили, що ракета зайшла у повітряний простір Дніпропетровської області. Станом на 14:30 моніторингові канали повідомили, що ціль "припинила своє існування".

Водночас місцеві пабліки писали, що перший вибух в області пролунав до оголошення повітряної тривоги.

На Запоріжжі повідомили про загрозу використання балістичного озброєння. Майже одразу після попередження з'явилась неофіційна інформація про вибух, який можна було почути у декількох районах міста.

Повідомлення про відбій не було, тож не потрібно нехтувати безпекою та краще перебувати в укриттях. Звичайна обережність може зберегти життя.

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