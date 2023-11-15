В частности, тревоги звучали почти на половине территории Украины. 24 Канал призывает украинцев в областях, где включили сирены, направляться в укрытие, ведь это поможет уберечь жизнь и облегчит работу нашим защитникам неба.
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Что известно о воздушной тревоге
Раньше по всей Украине была воздушная тревога
- По всей Украине 14 ноября объявили воздушную тревогу. В частности, Воздушные силы сообщали о вылете российского истребителя МиГ-31К, являющегося носителем ракеты "Кинжал", с аэродрома Саваслейка.
- В частности, российское воздушное судно тренировалось в районе Черного моря. В частности, училось дозаправляться во время полета.
- Поэтому тревога по всей Украине длилась около 3 часов. Однако, по словам Игната, такой промежуток времени не является рекордом для истребителя. Однако на этот раз российский МиГ-31К осуществлял две дозаправки в воздухе.
- Следует отметить, что российский президент Владимир Путин сообщал еще в октябре 2023 года, что МиГ-31К будет патрулировать нейтральное воздушное пространство над Черным морем.
- Из-за таких новых действий оккупантов воздушная тревога в Украине может продолжаться дольше. Так, 11 ноября воздушная тревога из-за МиГ-31К длилась более 3 часов, ведь россияне дозаправляли свой самолет в воздухе.