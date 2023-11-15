В частности, тревоги звучали почти на половине территории Украины. 24 Канал призывает украинцев в областях, где включили сирены, направляться в укрытие, ведь это поможет уберечь жизнь и облегчит работу нашим защитникам неба.

Смотрите также Усиливают разведку, вербуют наводчиков: в ГУР объяснили, как Россия готовится к зимним обстрелам

Что известно о воздушной тревоге

Раньше по всей Украине была воздушная тревога

  • По всей Украине 14 ноября объявили воздушную тревогу. В частности, Воздушные силы сообщали о вылете российского истребителя МиГ-31К, являющегося носителем ракеты "Кинжал", с аэродрома Саваслейка.
  • В частности, российское воздушное судно тренировалось в районе Черного моря. В частности, училось дозаправляться во время полета.
  • Поэтому тревога по всей Украине длилась около 3 часов. Однако, по словам Игната, такой промежуток времени не является рекордом для истребителя. Однако на этот раз российский МиГ-31К осуществлял две дозаправки в воздухе.
  • Следует отметить, что российский президент Владимир Путин сообщал еще в октябре 2023 года, что МиГ-31К будет патрулировать нейтральное воздушное пространство над Черным морем.
  • Из-за таких новых действий оккупантов воздушная тревога в Украине может продолжаться дольше. Так, 11 ноября воздушная тревога из-за МиГ-31К длилась более 3 часов, ведь россияне дозаправляли свой самолет в воздухе.