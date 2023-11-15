В частности, тревоги звучали почти на половине территории Украины. 24 Канал призывает украинцев в областях, где включили сирены, направляться в укрытие, ведь это поможет уберечь жизнь и облегчит работу нашим защитникам неба.

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Что известно о воздушной тревоге

Обратите внимание! Оперативно о тревогах и ракетной опасности для разных областей Украины читайте в нашей телеграме.

00:22 По областям прозвучали отбои воздушной тревоги. Угроза баллистики для областей Украины – исчезла.

00:10 В Воздушных силах сообщили о ракетной опасности для большинства областей Украины. Тревога прозвучала и в Киеве.

00:05 Воздушные силы сообщили об угрозе применения баллистического вооружения с востока. Там отметили, что в случае объявления воздушной тревоги следует направляться в укрытие.

Раньше по всей Украине была воздушная тревога