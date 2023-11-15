Зокрема, тривоги лунали майже на половині території України. 24 Канал закликає українців в областях, де ввімкнули сирени, прямувати в укриття, адже це допоможе вберегти життя і полегшить роботу нашим захисникам неба.

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Що відомо про повітряну тривогу

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги і ракетну небезпеку для різних областей України читайте в нашому телеграмі.

00:22 По областях пролунали відбої повітряної тривоги. Загроза балістики для областей України –зникла.

00:10 У Повітряних силах повідомили про ракетну небезпеку для більшості областей України. Тривога пролунала й у Києві.

00:05 Повітряні сили повідомили про загрозу застосування балістичного озброєння зі сходу. Там зазначили, що у разі оголошення повітряної тривоги треба прямувати в укриття.

Раніше по всій Україні була повітряна тривога