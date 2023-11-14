Представник ГУР МО Андрій Черняк заявив, що Росія активно готується до нової хвилі терору. Окупанти можуть масовано атакувати Україну ракетами та дронами.

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Що кажуть в ГУР

Черняк констатував, що останнім часом масованих атак з боку країни-агресорки не було.

Масованих обстрілів ще не було. Але ми спостерігаємо, як вони (росіяни – 24 Канал) проводять дорозвідку об’єктів і критичної, і транспортної інфраструктури,

– сказав представник ГУР.

За його словами, українська розвідка теж працює на території держави-терориста. Наші сили виявляють у Росії активність із вербування громадян України для збору інформації, фіксують це та передають для відпрацювання українським правоохоронним органам.

Що кажуть в СБУ

Служба Безпеки України активно працює над викриттям зрадників, які допомагають Росії корегувати удари по території нашої держави. Представники відомства у розмові з виданням наголосили, що задача СБУ полягає у роботі на випередження.

Як пояснив анонімний представник відомства, СБУ намагається викрити навідників, що погодилися працювати на Росію, ще на етапі підготовки до злочину. У такий спосіб українська спецслужба не дає корегувальникам виконати поставлені їм ворогом завдання.

Що кажуть в Міненерго про російські атаки