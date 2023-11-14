Представитель ГУР МО Андрей Черняк заявил, что Россия активно готовится к новой волне террора. Оккупанты могут массированно атаковать Украину ракетами и дронами.
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Что говорят в ГУР
Черняк констатировал, что в последнее время массированных атак со стороны страны-агрессорки не было.
Массированных обстрелов еще не было. Но мы наблюдаем, как они (россияне – 24 Канал) проводят доразведку объектов и критической, и транспортной инфраструктуры,
– сказал представитель ГУР.
По его словам, украинская разведка тоже работает на территории государства-террориста. Наши силы выявляют в России активность по вербовке граждан Украины по сбору информации, фиксируют это и передают для отработки украинским правоохранительным органам.
Что говорят в СБУ
Служба безопасности Украины активно работает над разоблачением предателей, которые помогают России корректировать удары по территории нашего государства. Представители ведомства в разговоре с изданием подчеркнули, что задача СБУ состоит в работе на опережение.
Как пояснил анонимный представитель ведомства, СБУ пытается разоблачить наведчиков, согласившихся работать на Россию, еще на этапе подготовки к преступлению. Таким образом, украинская спецслужба не дает корректировщикам выполнить поставленные им врагом задачи.
Что говорят в Минэнерго о российских атаках
- Министр энергетики Герман Галущенко недавно заявил, что атаки России на наш энергетический сектор и не прекращались. Просто осенью еще не было массированных обстрелов, как в 2022 году.
- Глава Минэнерго также предположил, что оккупанты начнут массированные атаки с наступлением стабильных морозов, ибо в период низких температур возобновлять энергоснабжение гораздо труднее. По его словам, захватчики хотят спровоцировать блэкаут.
- Ранее Галущенко уверял, что у Украины есть достаточно энергоресурсов, чтобы пережить эту зиму. Он отметил, что государство учло опыт прошлого года.