Руководитель военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул вечером сообщил, что россияне атаковали объект промышленной инфраструктуры города. По его словам, оккупанты нанесли по Кривому Рогу ракетный удар.
Кстати Россияне ночью ударили по энергетической инфраструктуре Запорожья, в Кривом Роге были взрывы
Оккупанты вечером атаковали Кривой Рог
Пока детали о разрушении после атаки россиян не сообщаются. Также неизвестно, есть ли пострадавшие в результате удара оккупантов.
Россия второй день подряд атакует промышленную инфраструктуру Кривого Рога. В полночь 5 декабря Россия ударила тремя ракетами по Кривому Рогу.
В результате вражеского ракетного удара один человек погиб, еще трое получили ранения. Известно, что погибшему был всего 41 год.
Троих пострадавших доставили в местную больницу.
В России заканчиваются ракеты
- Россия 5 декабря уже нанесла 8 массированную ракетную атаку против Украины. В Офисе Президента сообщили, что существенно пострадали Киевщина, Одесщина, Виннитчина и другие регионы.
- В Воздушных Силах ВСУ сообщили, что защитникам Украины удалось сбить более 60 ракет. Россия запустила по территории Украины более 70 ракет.
- Руководитель ГУР МО Кирилл Буданов заявил, что у россиян осталось высокоточных ракет на несколько массированных атак. По его словам, российские запасы уже давно вошли в критический минимум.
- Глава разведки отметил, что в России есть производство новых ракет, но оно абсолютно ничтожно по сравнению с тем, какое количество оккупанты применяют против Украины.