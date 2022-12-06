Керівник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул ввечері повідомив, що росіяни атакували об'єкт промислової інфраструктури міста. За його словами, окупанти завдали по Кривому Рогу ракетного удару.

До речі Росіяни вночі вдарили по енергетичній інфраструктурі Запоріжжя, у Кривому Розі були вибухи

Окупанти ввечері атакували Кривий Ріг

Наразі деталі про руйнування після атаки росіян не повідомляються. Також не відомо, чи є постраждалі внаслідок удару окупантів.

Зазначимо, що Росія другий день поспіль атакує промислову інфраструктуру Кривого Рогу. Опівночі 5 грудня Росія вдарили трьома ракетами по Кривому Рогу.

Унаслідок ворожого ракетного удару одна людина загинула, ще троє – отримали поранення. Відомо, що загиблому був лише 41 рік.

Трьох постраждалих доправили до місцевої лікарні.

У Росії закінчуються ракети