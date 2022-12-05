Моторошні деталі повідомив глава Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

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Не минулося без жертв та постраждалих

За словами Резніченко, внаслідок ворожого ракетного удару одна людина загинула, ще троє – отримали поранення.

Росіяни вбили працівника. Його тіло рятувальники дістали з-під завалів зруйнованого виробничого цеху,

– зазначив глава Дніпропетровської ОВА.

Відомо, що загиблому був лише 41 рік. Інші постраждалі:

1978 (2 людини),

1977 року народження

Трьох постраждалих доправили до місцевої лікарні. Стан ушпиталених медики оцінюють як середньої тяжкості.

Адміністрація "АрселорМіттал Кривий Ріг" підтвердила влучання окупантів по території підприємства.

Був активований план надзвичайних ситуацій, на місце викликали пожежну службу, департамент з охорони праці та медичну службу. На місці влучання ще працюють рятувальники. Постраждалим надається вся необхідна допомога,

– мовиться у повідомленні.

Також під ворожий вогонь потрапила Марганецька громада. Там, на щастя, постраждалих немає. Водночас Нікопольський район російські окупаційні війська знову накрили з важкої артилерії.

Додамо, що інформація про обстріл Кривого Рогу з'явилася о 02:11. Тоді мер міста Олександр Вілкул повідомив про декілька потужних вибухів. Крім того, російські окупанти вночі на 5 грудня вкотре атакували Запоріжжя. Ворожі ракети влучили по об'єктах промислової та енергетичної інфраструктури.

Ворог готується завдати удару

Росія не збирається припиняти свої терористичні обстріли по Україні. Це підтверджує і той факт, що країна-агресорка тримає у двох морях свої кораблі, що є носіями крилатих ракет типу "Калібр". Як повідомили у ВМС ЗСУ, станом на 4 грудня Росія вивела на бойове чергування у свої кораблі як у Чорне море, так і у Середземне.

Раніше радник голови ОП Михайло Подоляк заявив, що ворог змінив свою тактику щодо ракетних ударів. Подоляк зауважив, що росіяни не завдають ракетних ударів зараз цілком свідомо. На його думку, ворог очікує, коли в Україні суттєво похолоднішає. Наприклад, температура за вікном опуститься до -10 градусів.