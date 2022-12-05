Повітряну тривогу у Запорізькій області оголосили близько опівночі. Майже одночасно з сиренами в обласному центрі пролунали звуки вибухів.

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Наслідки нічного обстрілу Запоріжжя

За даними місцевих телеграм-каналів вибухи у Запоріжжі були настільки потужні, що їх почули навіть мешканці Дніпропетровської області.

Цього разу окупанти вдарили своїми клятими ракетами по об'єктах промислової та енергетичної інфраструктури міста. Відомо, що ушкоджень зазнало одне з приватних підприємств,

– повідомив виконувач обов'язків мера Запоріжжя Анатолій Куртєв.

Інформацію про постраждалих серед населення ще уточнюють. На місці прильоту працюють всі відповідні служби. Куртєв наголосив, що Росія – держава-терористка.

Попередні обстріли міста

Попереднього разу росіяни атакували спляче місто вночі на 2 грудня. Тоді окупанти також спрямували свої ракети на промислову та енергетичну інфраструктури Запоріжжя. На місці прильоту спалахнула пожежа. Наші рятувальники вдало спрацювали й швидко ліквідували вогонь. На щастя, жертв та постраждалих внаслідок ракетної атаки не було.

25 листопада загарбники влучили по передмістю Запоріжжя. Смертоносні снаряди зруйнували цивільну інфраструктуру. Вони атакували будівлі, які були розташовані біля лікарні.