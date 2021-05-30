От сильного ливня пострадал частный сектор – часть домов затопило.

Важно После ливня Житомир затопило настолько, что среди города мужчина катался на гидроцикле: видео

Последствия непогоды

Пострадал также супермаркет "Ашан". На обнародованных в сети кадрах видно, как с потолка на пол течет вода. Скорее всего, в этом супермаркете есть проблемы с крышей. Похожая ситуация сложилась и в жилых домах.

Также непогода заставила изрядно понервничать водителей. Одна из худших ситуаций была в Центрально-Городском районе. Там машины просто плыли по дорогам.

Едва ли не единственные, кто искренне радовался непогоде, это – дети. Ливень затопил детскую площадку в одном из дворов и дети устроили там себе аквапарк.

Ливень затопил детскую площадку: смотрите видео



Непогода в Кривом Роге / Фото "Днепр Вечерний"



"Ашан" затопило / Фото "Днепр Вечерний"

Отметим, что по состоянию на утро 29 мая без электроснабжения в Украине остались 108 населенных пунктов. Системы автоматической защиты линий электропередач из-за сильных порывов ветра и гроз сработали в 5 областях.