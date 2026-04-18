Первый заместитель начальника департамента превентивной деятельности Нацполиции Анатолий Серединский в эфире телемарафона рассказал, что делать на кладбищах в случае объявления тревоги. Он также напомнил базовые правила безопасности в эти дни.

Как вести себя на кладбищах во время тревоги?

Полиция усилила меры безопасности возле кладбищ и на автодорогах.

"В первую очередь это обусловлено тем, что продолжаются риски, связанные с обнаружением взрывоопасных предметов, также минной опасности", – отметил Серединский.

Он отметил, если во время пребывания на открытой местности объявили воздушную тревогу, а укрытие поблизости нет, то следует использовать особенности ландшафта:

гражданам надо рассредоточиться,

найти место, чтобы быть максимально ближе к земле.

Если вы заметили подозрительный предмет, то к нему нельзя ни подходить, ни касаться. Сразу нужно обратиться к полицейским.

"Были случаи, когда на кладбищах находили взрывоопасные предметы. Они не единичны, соответственно, и поэтому существуют указанные запреты", – отметил Серединский.

Обратите внимание! Сейчас в Украине запрещено посещать около 1000 кладбищ, расположенных в прифронтовых регионах Херсонской, Черниговской, Донецкой, Запорожской и Луганской областей. Туда граждан не будут допускать.

В этом году лучше избежать таких мест, где есть прямой запрет, поскольку это действительно опасно. Это опасно из-за ракетных обстрелов, это опасно из-за активности FPV-дронов, это опасно из-за минной опасности, которая там может существовать,

– подчеркнул правоохранитель.

Проводы в Украине

В эксклюзивном интервью 24 Каналу священник УГКЦ Михаил Квасюк отметил, что на могилах люди оставляют куличи, пасхальные яйца или мясные изделия. Но, по его словам, такая практика не имеет духовной подоплеки. Поэтому он призвал не оставлять продукты на могилах и предложил вместо этого делиться с нуждающимися.

Украинские церкви также не поддерживают традицию приносить искусственные цветы на кладбище. Они негативно влияют на экологию. Священники призывают использовать живые цветы или саженцы.



