Перший заступник начальника департаменту превентивної діяльності Нацполіції Анатолій Серединський в ефірі телемарафону розповів, що робити на кладовищах у випадку оголошення тривоги. Він також нагадав базові правила безпеки у ці дні.

Як поводитися на кладовищах під час тривоги?

Поліція посилила заходи безпеки біля кладовищ та на автошляхах.

"В першу чергу це зумовлено тим, що продовжуються ризики, пов'язані із виявленням вибухонебезпечних предметів, також мінної небезпеки", – зазначив Серединський.

Він наголосив, якщо під час перебування на відкритій місцевості оголосили повітряну тривогу, а укриття поблизу нема, то варто використовувати особливості ландшафту:

громадянам треба розосередитися,

знайти місце, щоб бути максимально ближче до землі.

Якщо ви помітили підозрілий предмет, то до нього не можна ані підходити, ані торкатися. Одразу потрібно звернутися до поліцейських.

"Траплялися випадки, коли на кладовищах знаходили вибухонебезпечні предмети. Вони не поодинокі, відповідно, і тому існують вказані заборони", – зазначив Серединський.

Зверніть увагу! Наразі в Україні заборонено відвідувати близько 1000 кладовищ, розташованих у прифронтових регіонах Херсонської, Чернігівської, Донецької, Запорізької та Луганської областей. Туди громадян не допускатимуть.

В цьому році краще уникнути таких місць, де є пряма заборона, оскільки це дійсно небезпечно. Це небезпечно через ракетні обстріли, це небезпечно через активності FPV-дронів, це небезпечно через мінну небезпеку, яка там може існувати,

– наголосив правоохоронець.

Проводи в Україні

В ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу священник УГКЦ Михайло Квасюк зазначив, що на могилах люди залишають паски, крашанки чи м'ясні вироби. Але, за його словами, така практика не має духовного підґрунтя. Тож він закликав не залишати продукти на могилах і запропонував натомість ділитися з нужденними.

Українські церкви також не підтримують традицію приносити штучні квіти на кладовище. Вони негативно впливають на екологію. Священники закликають використовувати живі квіти або саджанці.



