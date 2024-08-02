Месяц без еды и надежды на спасение: в Кривом Роге в квартире были "заключены" мама и щенок

В одной из квартир Кривого Рога волонтеры обнаружили двух собак – маму и щенка – в ужасном состоянии. Они целый месяц провели без еды под замком.

Когда зоозащитники зашли в дом, щенок лежал в собственных фекалиях, а большая собака рядом грызла стиральное мыло.

Смотрите также У них тоже есть враги – и не только косатки: что-то заставило больших белых акул покинуть одни из вод

Ужасная история с обнадеживающим финалом

Как оказалось, владелец месяц назад пустил товарища пожить в своей квартире, однако тот вдруг перестал выходить на связь. По приезду мужчина нашел в квартире обессиленных собак, которые были едва в сознании.

Сейчас оба животные находятся под наблюдением ветеринаров. Врачи рассказывают, что щенок до сих пор в тяжелом состоянии. Его вес лишь чуть больше килограмма.

Когда собак нашли, щенок уже был на грани смерти, его пришлось реанимировать. До утра песик не дожил бы. Мама тоже в тяжелом состоянии. Она потеряла половину своего веса. Одни ребра.

"Практически месяц без еды, это очень странно, что они выжили", – отметил ветврач.

В пресс-службе Криворожского отдела полиции сообщили, что работают над идентификацией владельца животных и выясняют все обстоятельства дела.

В ветклинике же говорят, что как только состояние четвероногих улучшится, им будут искать новых хозяев.

Как выглядят спасенные животные / Фото Суспільне

К слову, на Харьковщине полицейские спасли собаку, которую хозяин повесил на трубе.