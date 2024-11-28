В Кривом Роге мужчина с ножом штурмовал ТЦК, потому что хотел "освободить" сына: комментарий военных

В Кривом Роге мужчина с ножом пытался попасть на территорию ТЦК, перелезши через забор. По словам военных, так он отреагировал на задержание сотрудниками ТЦК его сына.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление Днепропетровского областного ТЦК и СП. Отмечается, что в отношении мужчины уже открыли уголовное производство по статье о хулиганстве, совершенном с применением огнестрельного или холодного оружия.

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Как в ТЦК отреагировали на инцидент

В ТЦК сообщили, что в сети активно распространяется видео, на котором гражданин с ножом в руках проникает на территорию режимного военного объекта РТЦК и СП в Кривом Роге.

Причиной противоправного поведения гражданина стала неадекватная эмоциональная реакция на задержание представителями Национальной полиции и доставку в РТЦК и СП его сына, который систематически нарушал нормы законодательства о мобилизации и мобилизационной подготовке,

– говорится в заявлении.

По словам ТЦК, гражданин проник с ножом на территорию режимного военного объекта и угрожал оружием военнослужащим ВСУ.

В результате сотрудники ТЦК задержали мужчину, а место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа.

Мужчина с ножом проник в ТЦК, куда доставили его сына: смотрите видео (Внимание! На видео присутствует нецензурная лексика)