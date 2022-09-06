Обстрел нефтебазы в Кривом Роге: прокуратура рассказала, есть ли пострадавшие

Россияне 6 сентября в очередной раз атаковали Днепропетровскую область. В результате утренних обстрелов возник пожар на нефтебазе.

Какие-либо военные объекты на этих территориях отсутствуют. Об этом сообщили в Офисе генпрокурора.

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Есть ли пострадавшие в результате обстрелов

По данным следствия, в ночь на 6 сентября оккупанты нанесли удар из ствольной артиллерии по Никополю. В результате обстрела осколочные ранения получили два местных жителя, они госпитализированы в медицинское учреждение.

Повреждены дома, детсад, школа, центр творчества, спортивный клуб, помещение магазина и банка, автомобили горожан и линии электропередач.

Утром 6 сентября российские военные нанесли ракетный удар по нефтебазе в Кривом Роге, в результате чего возник пожар. К счастью, гражданское население не пострадало.

Оккупанты снова атаковали нефтебазу: все, что известно

Российские оккупанты серьезно нацелились на украинские нефтебазы. Утром 6 сентября враг нанес ракетный удар по Кривому Рогу. Как сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, на нефтебазе вспыхнул сильный пожар.

Резниченко сообщил, что на месте работают пожарные и пожарный поезд.

"Масштабы разрушений и информация о пострадавших выясняются", – добавил он.

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