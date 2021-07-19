В сети появилось видео. Скорпиона увидели 18 июля.
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Не кусает, если не задеть
На видео видно, как скорпион спокойно сидит. Когда к нему начинают приближаться, членистоногий убегает.
В заметке отмечают: хоть скорпион – опасное животное, бояться их не следует, когда проходишь мимо. А вот, если задеть, то он укусит. Тогда сразу нужно обратиться к врачу.
По большей части скорпионы не нападают на людей, если на них случайно не наступить, например. Если вас все же ужалил скорпион, немедленно обратитесь к врачу,
– пишут в телеграм-канале.
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Что известно о Скорпионах
Это ряд паукообразных. Они убивают животных жалом, в котором содержится яд.
Прячутся под камнями, в земляных норках, под корой, в трещинах скал и глинобитных стенах зданий. Скорпионы охотятся ночью. Они могут проникать в жилище. Для людей укус не смертелен, но вызывает сильную боль, отек конечностей, лихорадочное состояние, сонливость.
Симптомы укуса скорпиона и первая помощь
- Когда человека кусает скорпион, то первое, что появляется – жгучая боль, покраснение.
- Постепенно пораженное место немеет, тело сводит судорогой.
- Также наблюдают тошноту, головокружение, боль в животе, головную боль.
- В первые 10 минут после укуса надо попробовать выжать яд.
- Можно высосать его, если в ротовой полости нет ран.
- Прижечь пораженное место горячей спичкой, обработать антисептиком.
- Чтобы замедлить действие яда, нужно приложить что-то холодное или туго перевязать рану.
- Тогда стоит дать противоаллергическое средство.
- После этого – позвонить в скорую.
Данные с сайта "Поради 24".