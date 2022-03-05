В Кривом Роге произошел пожар на шахте
Источник:фейсбук Александра Вилкула
Ночью 5 марта в Кривом Роге загорелся трансформатор на шахте "Терновская". Глава военной администрации Александр Вилкул заявил, что угрозы для местных жителей нет.
Всего из-за пожара загорелись 2 трансформатора. Сейчас пробуют подключить резервный.
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По словам Александра Вилкула, к подстанции подключены Владимировка, Чкаловка, 199 домов, 4 школы, 7 детсадов, 2 училища, Дворец культуры, ДЮСШ 5, музыкальная школа, часть троллейбусов, 8 городская больница.
По состоянию на 2:00 электроснабжение возобновили в больнице. Но 11 шахтеров находятся под землей.
Текст публикации Александра Вилкула
По возгоранию в Тернах.
Возгорание масляного трансформатора на шахте "Терновская" КЖРК. Напряжение 1500 Вт. Сгорело два трансформатора.
Угрозы жителям нет. К подстанции подкючены – Владимировка, Чкаловка, 199 домов, 4 школы, 7 детсадов, 2 училища, ДК, ДЮСШ 5, музыкальная школа, часть троллей, 8-я горбольница. В больнице угрозы для пациентов нет, на аппаратах никто не находится.
Перегоняем резервный трансформатор на 100 кВт.
Пока все, после тушения пожара будем разбираться.