В Кривом Роге произошел пожар на шахте

Ночью 5 марта в Кривом Роге загорелся трансформатор на шахте "Терновская". Глава военной администрации Александр Вилкул заявил, что угрозы для местных жителей нет.

Всего из-за пожара загорелись 2 трансформатора. Сейчас пробуют подключить резервный.

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По словам Александра Вилкула, к подстанции подключены Владимировка, Чкаловка, 199 домов, 4 школы, 7 детсадов, 2 училища, Дворец культуры, ДЮСШ 5, музыкальная школа, часть троллейбусов, 8 городская больница.

По состоянию на 2:00 электроснабжение возобновили в больнице. Но 11 шахтеров находятся под землей.

Текст публикации Александра Вилкула

По возгоранию в Тернах.

Возгорание масляного трансформатора на шахте "Терновская" КЖРК. Напряжение 1500 Вт. Сгорело два трансформатора.

Угрозы жителям нет. К подстанции подкючены – Владимировка, Чкаловка, 199 домов, 4 школы, 7 детсадов, 2 училища, ДК, ДЮСШ 5, музыкальная школа, часть троллей, 8-я горбольница. В больнице угрозы для пациентов нет, на аппаратах никто не находится.

Перегоняем резервный трансформатор на 100 кВт.

Пока все, после тушения пожара будем разбираться.