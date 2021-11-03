На место сразу прибыла скорая и медики госпитализировали ребенка. ДТП произошло на улице Апостоловская.

Актуально Маршрутка влетела в отбойник в Днепре, есть пострадавшие: видео момента ДТП

Совершила резкий маневр

Предварительный диагноз ребенка – сотрясение мозга. Остальные участники аварии не пострадали. На место происшествия также прибыли правоохранители, начавшие устанавливать обстоятельства.

Известно, что автомобили Chery QQ и Lanos двигались в одном направлении. Водитель Chery QQ, которая ехала вместе с дочерью, резко начала поворачивать на улицу Черноморскую.

Водитель другого автомобиля не успел среагировать на это, поэтому въехал в заднюю часть легковушки женщины. Удар был настолько сильным, что два автомобиля развернулись и вылетели в разные стороны. О том, что один из автомобилей был такси, указывает отвалившаяся шашка, которая лежала на асфальте.

Место аварии по приезду полиции / Фото "Первый Городской"

На фото с места видно, что 2 легковушки получили очень серьезные повреждения. У одной изуродована задняя часть, у другого – передняя. Правоохранители пока не сообщали, кто виноват в этой аварии.

Несколько громких ДТП недавно

1 ноября в поселке Котовского под Одессой водитель сбила двух человек, которые шли по пешеходному переходу. От сильного удара проломилось лобовое стекло, а мать с дочерью попали в больницу.

В Киеве 2 ноября произошло столкновение FIAT 500 и BMW х5. Предварительно, виновником аварии стала водитель, выехавшая на встречную полосу.

В Харькове 31 октября Mitsubishi Pajero выехал на железнодорожный переезд, на котором влетел в поезд. Водитель внедорожника госпитализирован и оказался депутатом Харьковского облсовета.