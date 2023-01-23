Как оказалось, городские власти закупили новые прожекторы. Они очень помогут нашим защитникам.
Важно Враг ударил ракетами по дому в Кривом Роге: есть погибший и раненый
Что за огни видели жители Кривого Рога
Как рассказал глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул, огни, которые видели люди, нужны для повышения эффективности противовоздушной обороны, чтобы бороться с беспилотниками.
Это не лазерное представление. Это мы купили новые мощные прожекторы для системы борьбы с "мопедами". P.S. Отвечаю на вопросы после сотен публикаций в соцсетях,
– написал Вилкул.
В Кривом Роге приобрели мощные прожекторы / фото Александр Вилкул
Что происходит в Кривом Роге: последние новости
- Украинцу из Кривого Рога удалось собрать беспилотник, что по многим характеристикам превосходит иранский аналог. Мужчина отмечает, что дрон летает на расстояние около 300 километров и может нести более 10 килограммов взрывчатки.
- Семилетняя девочка, получившая тяжелые ранения во время атаки оккупантов по Кривому Рогу 16 декабря, наконец пришла в себя. Ребенка вытащили из-под завалов разрушенной многоэтажки.
- Российские захватчики мощно обстреляли Кривой Рог ракетами 16 декабря. Одна из них попала в многоэтажку.
- В результате оккупанты убили молодых супругов Александра и Людмилу Корнийчуков и их полуторагодовалого сына Артема.
- Оккупанты после 5 декабря ударили тремя ракетами по Кривому Рогу. Враг попал в промышленное предприятие. В результате вражеского удара один человек погиб, еще трое – получили ранения.