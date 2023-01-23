Як виявилось, міська влада закупила нові прожектори. Вони дуже допоможуть нашим захисникам.
Важливо Ворог вдарив ракетами по будинку в Кривому Розі: є загиблий та поранений
Що за вогні бачили мешканці Кривого Рогу
Як розповів голова військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул, вогні, які бачили люди, потрібні для підвищення ефективності протиповітряної оборони, щоб боротися з безпілотниками.
Це не лазерне шоу. Це ми купили нові потужні прожектори для системи боротьби із "мопедами". P.S. Відповідаю на запитання після сотень публікацій у соцмережах,
– написав Вілкул.
У Кривому Розі придбали потужні прожектори / фото Олександр Вілкул
Що відбувається у Кривому Розі: останні новини
- Українцю із Кривого Рогу вдалось зібрати безпілотник, що за багатьма характеристиками перевершує іранський аналог. Чоловік зазначає, що дрон літає на відстань близько 300 кілометрів та може нести понад 10 кілограмів вибухівки.
- Семирічна дівчинка, яка отримала важкі поранення під час атаки окупантів по Кривому Рогу 16 грудня, нарешті прийшла до тями. Дитину витягли з-під завалів зруйнованої багатоповерхівки.
- Російські загарбники потужно обстріляли Кривий Ріг ракетами 16 грудня. Одна з них влучила у багатоповерхівку.
- Внаслідок цього окупанти вбили молоде подружжя Олександра та Людмилу Корнійчуків і їхнього півторарічного сина Артема.
- Окупанти після 5 грудня вдарили трьома ракетами по Кривому Рогу. Ворог поцілив у промислове підприємство. Внаслідок ворожого удару одна людина загинула, ще троє – отримали поранення.