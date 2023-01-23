Як виявилось, міська влада закупила нові прожектори. Вони дуже допоможуть нашим захисникам.

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Що за вогні бачили мешканці Кривого Рогу

Як розповів голова військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул, вогні, які бачили люди, потрібні для підвищення ефективності протиповітряної оборони, щоб боротися з безпілотниками.

Це не лазерне шоу. Це ми купили нові потужні прожектори для системи боротьби із "мопедами". P.S. Відповідаю на запитання після сотень публікацій у соцмережах,

– написав Вілкул.

У Кривому Розі придбали потужні прожектори / фото Олександр Вілкул

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