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      Кривонос: Цель Кремля – украинцы должны ненавидеть друг друга

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      Сергей Кривонос / Апостроф

      В Кремле сейчас пытаются сделать все, чтобы рассорить украинцев. Там хотят, чтобы в Украине общество расслаивалось и становилось таким, которым труднее управлять.

      Поэтому "главное задание" агрессора заключается сейчас в дестабилизации ситуации внутри Украины. В этом уверен заместитель секретаря СНБО, генерал-майор Сергей Кривонос. О своем видении "тактики Путина" он рассказал в интервью "Фактам".

      Это интересно: Путин ведет переговоры не так, как все, он ведет их сам, – Климкин

      Дискредитируя и правительство, и парламент, и президента, мол, они не могут навести порядок в стране и удержать его на должном уровне, Россия расшатывает ситуацию в Украине,
      – отметил он.

      Кривонос говорит: цель Кремля – посеять рознь, спровоцировать ненависть в обществе.

      "Чтобы, дискутируя по определенным вопросам, если украинцы не ненавидели бы друг друга, то хотя бы отчаянно спорили. Чем более многослойное общество, тем сложнее им управлять", – подчеркнул член СНБО.

      Он добавляет: на Донбассе существует только два цвета – белый и черный, полутонов нет, потому что люди знают, что это такое, – когда обстреливают из "Градов". В то же время, остальные украинцы этого не понимают.

      "Наш информационный провал в том, что нужно ежедневно и ежечасно показывать, что война — это смерть и разруха, сломанные судьбы и полное отсутствие будущего", – добавил Кривонос.

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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости Украины Новости политики Украина – Россия Новости России Владимир Путин Война на Донбассе Сергей Кривонос
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