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      Кривонос: Мета Кремля – українці мають ненавидіти один одного

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      Сергій Кривонос / Апостроф

      У Кремлі зараз намагаються зробити все, аби розсварити українців. Там хочуть, аби в Україні суспільство ставало розшарованим і таким, яким важче керувати.

      Тому "провідне завдання" агресора полягає зараз у дестабілізації ситуації всередині України. У цьому впевнений заступник секретаря РНБО, генерал-майор Сергій Кривонос. Про своє бачення "тактики Путіна" він розповів в інтерв’ю "Фактам".

      Це цікаво: Путін веде переговори не так, як всі, він веде їх сам, – Клімкін

      Дискредитуючи і уряд, і парламент, і безпосередньо президента, мовляв, вони не можуть навести порядок в країні і утримати його на належному рівні, Росія розхитує ситуацію в Україні,
      – зауважив він.

      Кривонос каже: мета Кремля – посіяти розбрат, спровокувати ненависть у суспільстві.

      "Щоб, дискутуючи з певних питань, українці якщо не ненавиділи один одного, то хоча б відчайдушно сперечалися. Чим більше розшароване суспільство, тим складніше ним управляти", – наголосив член РНБО.

      Він додає: на Донбасі існує лише два кольори – білий та чорний, півтонів немає, бо люди знають, що це таке, – коли обстрілюють з "Градів". Водночас, решта українців цього не розуміють.

      "Наш інформаційний провал у тому, що слід щодня та щогодини показувати, що війна — це смерть і розруха, зламані долі і повна відсутність майбутнього", – додав Кривонос.

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      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Україна – Росія Новини Росії Володимир Путін Війна на Донбасі Сергій Кривонос Новини України Новини політики
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