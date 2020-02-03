Кривонос: Мета Кремля – українці мають ненавидіти один одного

У Кремлі зараз намагаються зробити все, аби розсварити українців. Там хочуть, аби в Україні суспільство ставало розшарованим і таким, яким важче керувати.

Тому "провідне завдання" агресора полягає зараз у дестабілізації ситуації всередині України. У цьому впевнений заступник секретаря РНБО, генерал-майор Сергій Кривонос. Про своє бачення "тактики Путіна" він розповів в інтерв’ю "Фактам".

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Дискредитуючи і уряд, і парламент, і безпосередньо президента, мовляв, вони не можуть навести порядок в країні і утримати його на належному рівні, Росія розхитує ситуацію в Україні,

– зауважив він.

Кривонос каже: мета Кремля – посіяти розбрат, спровокувати ненависть у суспільстві.

"Щоб, дискутуючи з певних питань, українці якщо не ненавиділи один одного, то хоча б відчайдушно сперечалися. Чим більше розшароване суспільство, тим складніше ним управляти", – наголосив член РНБО.

Він додає: на Донбасі існує лише два кольори – білий та чорний, півтонів немає, бо люди знають, що це таке, – коли обстрілюють з "Градів". Водночас, решта українців цього не розуміють.

"Наш інформаційний провал у тому, що слід щодня та щогодини показувати, що війна — це смерть і розруха, зламані долі і повна відсутність майбутнього", – додав Кривонос.