Путін веде переговори не так, як всі, він веде їх сам, – Клімкін

Зазвичай на переговорах стосовно Донбасу усі сторони працюють однією згуртованою командою. Втім, якщо до процесу залучений глава Кремля, – він діє сам і дуже зрідка може про щось перемовитись із главою МЗС РФ Лавровим.

Ще рідше – він міг проконсультуватися зі своїм колишнім "куратором" по Донбасу Владиславом Сурковим. Про те, як Путін веде переговори, розповів колишній глава українського МЗС Павло Клімкін в інтерв’ю "Радіо Свобода".

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Путін завжди намагається бути виваженим. Він показує емоції, але не часто. Показував він емоції в Мінську, показував він емоції в Берліні. Втім, Путін веде переговори зовсім не так, як ми,

– розповів дипломат.

За його словами, і німці, і американці, і українці завжди діють командно. Цього ж не скажеш про очільника Кремля.

"Ми постійно щось обмінюємося думками, обмінюємося матеріалами, формуємо позицію, формуємо аргументи. Путін веде переговори сам. Дуже-дуже рідко щось йому каже Лавров. Може він один раз до себе Суркова покликати. В принципі, він переговори сам, все тримає сам", – додав Клімкін.

Колишній міністр каже: у Путіна є "своя лінія", від якої його дуже важко відвести. У нього є особисті переконання у своїй позиції. Як пригадує дипломат, російський лідер завжди поводиться дуже виважено за столом переговорів, утім, він пам’ятає і емоційні випадки.

Я не пам’ятаю, щоб він переходив на "ти", до речі. Але були ж зустрічі і в іншому форматі. Він підвищував голос. Він почав говорити більш емоційно. Тобто це було. Це я дуже добре пам’ятаю по Мінську,

– розповів Павло Клімкін.