Криворожский район обстреляли из "Градов": удары были с Херсонщины

Один из населенных пунктов Криворожского района обстреляли из "Градов". Оккупанты били с Херсонщины.

К счастью, пострадавших нет. Обстрел произошел ночью 28 марта. Об этом сообщил председатель Криворожской военной районной администрации Евгений Ситниченко.

Обратите внимание Были два ракетных удара, которые нанесли вблизи Житомира, – мэр города Сухомлин

В результате обстрелов "Градами" загорелся лес.

Ночные обстрелы произошли в одном из населенных пунктов Криворожского района. Стреляли из "Градов" с территории Херсонской области. Как следствие, загорелся лес. Пострадавших нет,

– рассказывает Ситниченко.

Он добавил, что все общины сейчас работают в штатном режиме. Вражеских войск на территории Днепропетровщины нет.

Вас может заинтересовать – Зеленский рассказал о судьбе защитников острова Змеиный: видео