"Поглотил наживку Путина": политолог указал на причины кризиса в отношениях между Трампом и Зеленским

В отношениях между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским наблюдается уже не просто напряженность, а настоящий кризис. Вряд ли президент США работает на диктатора Путина, но их интересы совпали.

Об этом в эфире 24 Канала рассказал политолог Владимир Фесенко. По его словам, нынешний кризис можно назвать вторым по степени остроты. Напряженнее было лишь во время спора в Овальном кабинете в конце февраля 2025 года.

Почему Трамп встает на сторону Путина?

Как подчеркнул Фесенко, многие считают, что кризис удастся урегулировать после 3 ноября. Именно тогда состоятся выборы в Конгресс США. Но, судя по всему, напряженность может затянуться надолго.

Пока неизвестно, что именно Трамп отреагирует на результаты выборов в Конгресс и кого обвинит в возможном поражении республиканцев. Здесь могут быть как риски внутриполитического кризиса в США, так и различные дальнейшие шаги по сближению с Путиным. Все это будет влиять и на отношения с Украиной.

Я не разделяю мнение, что Трамп работает в интересах Путина. Схождение интересов между ними очевидно. К сожалению, Трамп проглотил наживку, которую ему подбросили со стороны Путина. Но у него своя логика. Он хочет сбить цену на нефтепродукты. И не только до 3 ноября. А в перспективе хочет контролировать рынок нефтепродуктов. Поэтому он не применяет санкции по закону Грэма и идет на отдельные договоренности с Путиным, пытаясь улучшить ситуацию. Но это иллюзия,

– сказал Фесенко.

Основная проблема – война против Ирана, которую начал Трамп. Иран блокирует Ормузский пролив, через который нефть поступает в минимальных объемах. Цены на нефть выросли, поэтому выросли цены на нефтепродукты в США.

Что делать Украине?

По мнению Фесенко, Украине следует действовать взвешенно и избегать прямой публичной полемики с Трампом. Зеленский же повышает ставки, в чем также есть логика. Если сейчас выполнить все требования Трампа и перестать наносить удары по НПЗ, то давление никуда не исчезнет. Трамп продолжит давить на слабых.

Трамп не сразу стал уважать Украину. Периодически он раздражается и на Зеленского, и на Украину, потому что мы умеем защищать свои интересы. Но сейчас у Трампа больше проблем. Сейчас речь идет не просто о мирных планах, которые не выполняются. Здесь уже задействованы политические интересы Трампа. Он еще больше раздражен. И началось точечное давление с помощью Starlink и разведданных,

– отметил Фесенко.

Как Украине взаимодействовать с Трампом: смотрите видео 24 Канала

При этом США не отрезали Украину полностью от этой помощи, но ее ограничивают. Там не решаются полностью это сделать, ведь в Штатах это воспримут крайне негативно.

Они боятся говорить об этом открыто. Поэтому нужно освещать все это через журналистов, экспертов, конгрессменов. У нас тоже должен быть инструмент давления через публичность. Поэтому нужна достаточно гибкая позиция по защите своих интересов. Не нужно поддаваться Трампу. Но в публичной риторике стоит избегать эскалации. Это может дать красивый информационный эффект, но с точки зрения политики результата не принесет,

– отметил Фесенко.

Ранее Владимир Зеленский предположил, что напряженность в диалоге обусловлена предвыборными баталиями и улучшение взаимоотношений возможно после выборов в Конгресс.