Про це в ефірі 24 Каналу розповів політолог Володимир Фесенко. За його словами, нинішню кризу можна назвати другою за рівнем гостроти. Напруженіше було лише під час суперечки в Овальному кабінеті наприкінці лютого 2025 року.

Чому Трамп стає на бік Путіна?

Як наголосив Фесенко, багато хто вважає, що кризу вдасться владнати після 3 листопада. Саме тоді відбудуться вибори до Конгресу США. Але, судячи з усього, напруга може затягнутися надовго.

Ще невідомо, як саме Трамп реагуватиме на результати виборів до Конгресу та кого призначить винним за можливу поразку республіканців. Тут можуть бути як ризики внутрішньополітичної кризи у США, так і різні подальші кроки на зближення з Путіним. Все це впливатиме і на відносини з Україною.

Я не поділяю думку, що Трамп працює в інтересах Путіна. Збіг інтересів між ними очевидний. На жаль, Трамп заковтнув наживку, яку йому підкинули з боку Путіна. Але в нього своя логіка. Він хоче збити ціну на нафтопродукти. І не лише до 3 листопада. А в перспективі хоче контролювати ринок нафтопродуктів. Тому він не застосовує санкції по закону Грема та йде на сепаратні домовленості з Путіним, намагаючись покращити ситуацію. Але це ілюзія,

– сказав Фесенко.

Основна проблема – війна проти Ірану, яку розпочав Трамп. Іран блокує Ормузьку протоку, через яку нафта йде по мінімуму. Ціни на неї зросли, від чого пішли вгору ціни на нафтопродукти у США.

Що робити Україні?

На думку Фесенка, Україні варто діяти виважено й уникати прямої публічної полеміки з Трампом. Зеленський натомість підіймає ставки, в чому також є логіка. Якщо зараз виконувати усі вимоги Трампа та перестати бити на НПЗ, то тиск нікуди не зникне. Трамп продовжить тиснути на слабких.

Трамп не одразу став поважати Україну. Періодично він дратується і на Зеленського, і на Україну, бо ми вміємо захищати свої інтереси. Але зараз у Трампа більше проблем. Зараз не йдеться просто про мирні плани, які не виконуються. Тут вже пішли політичні інтереси Трампа. Він більше роздратований. І пішов точковий тиск зі Starlink та розвідданими,

– зазначив Фесенко.

Як взаємодіяти Україні з Трампом: дивіться відео 24 Каналу

При цьому США не відрізали Україну повністю від цієї допомоги, але іноді її обмежують. Там не наважуються повністю це зробити, адже у Штатах вкрай негативно це сприймуть.

Вони бояться про це сказати відверто. Тому потрібно підсвічувати все це через журналістів, експертів, конгресменів. У нас теж має бути інструмент тиску через публічність. Тому потрібна достатньо гнучка позиція із захистом своїх інтересів. Не треба піддаватися Трампу. Але в публічній риториці варто уникати ескалації. Це може дати красивий інформаційний ефект, але з точки зору політики результату не принесе,

– зауважив Фесенко.

Раніше Володимир Зеленський припустив, що напруженість у діалозі зумовлена передвиборчими баталіями і покращення взаємин можливе після виборів до Конгресу.