Про такий стан справ розповів президент України в інтерв'ю Bloomberg.

Зеленський про вибори в США

Як пояснив Зеленський щодо перебігу подій, нинішній рівень напруги у взаємодії зумовлений внутрішньою політичною боротьбою у США і має тимчасовий характер.

А ось після завершення проміжних виборів, припустив він, українсько-американські відносини можуть покращитись

Політика дуже агресивна під час виборів. Я думаю, що зараз це агонія, але після виборів життя продовжиться, і я вірю, що воно буде спокійнішим,

– зазначив український лідер.

Зауважимо, що проміжні вибори до Конгресу США відбудуться 3 листопада 2026 року.

Напруженість у відносинах країн

Нагадаємо, Дональд Трамп закликав Україну "обрати нового лідера, який може укласти угоду". Тоді Володимир Зеленський відповів готовністю провести вибори лише за умови 60-денного припинення вогню, від якого згодом відмовилась Росія.

Президент України розповів, що низка останніх недружніх дій Вашингтона, зокрема затримки з боєприпасами та обмеження зв'язку, виглядають як спроба схилити країну до капітуляції