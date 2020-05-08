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"Кризис победобесия": в России ветеранов поздравляли из автовышки, похожей на мусорный ящик

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Кто-то заметил "желто-голубое" окраску люльки
Кто-то заметил "желто-голубое" окраску люльки / nsknews.info

В Новосибирске решили несмотря на карантин все же поздравить ветеранов с Днем Победы. Для этого арендовали автовышку и пели из "люльки" песни. Однако, вид этой вышки раскритиковали пользователи соцсетей.

Как сообщает издание "Новосибирские новости", идея так оригинально поздравить ветеранов принадлежит местным активистам. Они наняли автовішку и переодетых артистов, которые пели военные песни.

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Вышка поднималась к балкону, где живут ветераны, а потом артисты пели им песни. Баянист в "люльке" был в маске, а девушка-солитка – без.

Некоторых такая "коронавирусно-безопасная" идея тронула, но большинство пользователей обратили внимание на нищету и обшарпанность "люльки", в которой сидели музыканты. Многим она напомнила старый мусорный бак.

 

 

Кроме того, пользователи заметили "желто-голубой" след в этих поздравлениях – цвет автовышки почему-то напомнил цвета украинского флага.

 

Автор: Вероника Климская
Теги: Транспорт Курьезные новости Новости России 9 мая
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