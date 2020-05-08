"Кризис победобесия": в России ветеранов поздравляли из автовышки, похожей на мусорный ящик

В Новосибирске решили несмотря на карантин все же поздравить ветеранов с Днем Победы. Для этого арендовали автовышку и пели из "люльки" песни. Однако, вид этой вышки раскритиковали пользователи соцсетей.

Как сообщает издание "Новосибирские новости", идея так оригинально поздравить ветеранов принадлежит местным активистам. Они наняли автовішку и переодетых артистов, которые пели военные песни.

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Вышка поднималась к балкону, где живут ветераны, а потом артисты пели им песни. Баянист в "люльке" был в маске, а девушка-солитка – без.

Некоторых такая "коронавирусно-безопасная" идея тронула, но большинство пользователей обратили внимание на нищету и обшарпанность "люльки", в которой сидели музыканты. Многим она напомнила старый мусорный бак.

Никого не хочу обидеть, сначала мне показалось что эти артисты якобы в мусорном баке(ну вы поняли аналогию) уф оказалось автовышка. — unknownplayer (@8pm9hVBQz3awxcj) May 7, 2020

Виталий

Автовышка ничем не отличается от мусорного бака — Впертий (@WVrD6D3oTg2203t) May 8, 2020

Кризис победобесия помноженный на цинизм ковидобесия зашкаливает... А за чей счет автовышка, час работы которой от 5000. Приличней на братских могилах петь! — Vlad Batashev (@Batwlad) May 8, 2020

Кроме того, пользователи заметили "желто-голубой" след в этих поздравлениях – цвет автовышки почему-то напомнил цвета украинского флага.

А почему автовышка жовто блакитная? — Нога Акинфеевой (@Netneputin) May 7, 2020