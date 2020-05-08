"Криза побєдобєсія": у Росії ветеранів вітали з автовишки, схожої на смітник

У Новосибірську вирішили попри карантин все ж привітати ветеранів із Днем Перемоги. Для цього орендували автовишку і співали з неї пісень. Однак, вигляд тієї вишки розкритикували користувачі соцмереж.

Як повідомляє видання "Новосибирские новости", ідея так оригінально привітати ветеранів належить місцевим активістам. Вони найняли автокран і переодягнутих артистів, які співали воєнні пісні.

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Вишка піднімалася до балкону, де живуть ветерани, а опісля артисти співали їм пісень. Баяніст у люльці був у масці, а дівчина-солітка – без.

Декого така "коронавіруснобезпечна" ідея зворушила, але більшість користувачів звернули увагу на вбогість і обшарпаність люльки, в якій сиділи музиканти. Багатьом вона нагадала старий сміттєвий бак.

Никого не хочу обидеть, сначала мне показалось что эти артисты якобы в мусорном баке(ну вы поняли аналогию) уф оказалось автовышка. — unknownplayer (@8pm9hVBQz3awxcj) May 7, 2020

Виталий

Автовышка ничем не отличается от мусорного бака — Впертий (@WVrD6D3oTg2203t) May 8, 2020

Кризис победобесия помноженный на цинизм ковидобесия зашкаливает... А за чей счет автовышка, час работы которой от 5000. Приличней на братских могилах петь! — Vlad Batashev (@Batwlad) May 8, 2020

Окрім того, користувачі помітили "жовто-блакитний" слід у цих привітаннях – колір автовишки чомусь нагадав український прапор.

А почему автовышка жовто блакитная? — Нога Акинфеевой (@Netneputin) May 7, 2020