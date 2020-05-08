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"Криза побєдобєсія": у Росії ветеранів вітали з автовишки, схожої на смітник

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Хтось помітив "жовто-блакитне" забарвлення люльки
Хтось помітив "жовто-блакитне" забарвлення люльки / nsknews.info

У Новосибірську вирішили попри карантин все ж привітати ветеранів із Днем Перемоги. Для цього орендували автовишку і співали з неї пісень. Однак, вигляд тієї вишки розкритикували користувачі соцмереж.

Як повідомляє видання "Новосибирские новости", ідея так оригінально привітати ветеранів належить місцевим активістам. Вони найняли автокран і переодягнутих артистів,  які співали воєнні пісні.

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Вишка піднімалася до балкону, де живуть ветерани, а опісля артисти співали їм пісень. Баяніст у люльці був у масці, а дівчина-солітка – без.

Декого така "коронавіруснобезпечна" ідея зворушила, але більшість користувачів звернули увагу на вбогість і обшарпаність люльки, в якій сиділи музиканти. Багатьом вона нагадала старий сміттєвий бак.

 

 

Окрім того, користувачі помітили "жовто-блакитний" слід у цих привітаннях – колір автовишки чомусь нагадав український прапор.

 

Автор: Вероніка Климська
Теги: Транспорт Курйозні новини Новини Росії 9 травня
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