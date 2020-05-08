"Криза побєдобєсія": у Росії ветеранів вітали з автовишки, схожої на смітник
У Новосибірську вирішили попри карантин все ж привітати ветеранів із Днем Перемоги. Для цього орендували автовишку і співали з неї пісень. Однак, вигляд тієї вишки розкритикували користувачі соцмереж.
Як повідомляє видання "Новосибирские новости", ідея так оригінально привітати ветеранів належить місцевим активістам. Вони найняли автокран і переодягнутих артистів, які співали воєнні пісні.
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Вишка піднімалася до балкону, де живуть ветерани, а опісля артисти співали їм пісень. Баяніст у люльці був у масці, а дівчина-солітка – без.
Декого така "коронавіруснобезпечна" ідея зворушила, але більшість користувачів звернули увагу на вбогість і обшарпаність люльки, в якій сиділи музиканти. Багатьом вона нагадала старий сміттєвий бак.
Окрім того, користувачі помітили "жовто-блакитний" слід у цих привітаннях – колір автовишки чомусь нагадав український прапор.
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