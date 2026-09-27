Об этом 24 Каналу рассказал политолог Валерий Дымов. Он пояснил, что Соединенные Штаты постепенно теряют статус единственного глобального гегемона в сфере безопасности. Из-за этого европейские государства вынуждены искать новые форматы сотрудничества и создавать различные альянсы в обход Вашингтона для поддержки Украины.

Почему Европа теряет субъектность?

По словам эксперта, европейские лидеры десятилетиями формировали зависимость от условно бесплатной безопасности под зонтиком НАТО и российских ресурсов. Это привело к тому, что отдельные страны фактически разоружились.

Европа практически была неспособна сама себя защищать. Может ли существовать сообщество, которое не вкладывает средства в собственную безопасность? Нет, таких прецедентов в истории не было,

– пояснил Дымов.

Зато именно Украина превратилась в новый центр отстаивания подлинных европейских ценностей. Политолог подытожил, что сегодня центр стремления к свободе, на которой основана вся европейская цивилизация, переместился именно к украинцам.

Политолог указал на главную ошибку Европы: смотрите видео 24 Канала

Добавим, что военная разведка Дании уже предупреждала, что ситуация с безопасностью в Европе существенно ухудшилась по сравнению с началом 2023 года. Россия планирует увеличить количество диверсий и кибератак в ближайшие месяцы. Там уже участились случаи диверсий на железной дороге, кибератак на критически важную инфраструктуру и т. д.