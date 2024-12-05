Президент общественной организации "Либерально-демократическая лига Украины" Артур Харитонов рассказал 24 Каналу, что Демократическая партия Южной Кореи имеет симпатии к КНР, России и КНДР. Именно это объединение является движущей силой против президента Юн Сок Ёля и его реформ.

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"Именно Демократическая партия блокировала поставки летального оружия для Украины и требовала отставки каждого чиновника, который примет решение об отправке инструкторов из Южной Кореи для поддержки противодействия северокорейской армии", – сказал он.

Ситуация в Южной Корее

Артур Харитонов отметил, что Юн Сок Ёль пока не вышел с официальным заявлением относительно событий в государстве, но очевидно, что там начинается кризис.

Это может привести к плохим последствиям, в частности возможен выход Южной Кореи из блоков безопасности. Если будет импичмент и досрочные президентские выборы, то, вероятно, победит человек из Демократической партии,

– подчеркнул он.

Президент общественной организации объяснил, что эта партия выступает за балансировку и нейтралитет. Есть вероятность, что там не будут поддерживать инициативы Соединенных Штатов Америки по помощи Украине.

Для нашего государства может начаться сложный период в отношениях с Южной Кореей. Говорится о переговорах по поставки оружия для ВСУ, которые, возможно, будут приостановлены.

Политика Юн Сок Ёля

Президент Юн Сок Ёль, по словам Артура Харитонова, был врагом для Китая, России и КНДР. Все потому, что он усиливал Южную Корею и готовил ее к войне.

Политика Демократической партии базируется на идеях полного примирения с КНДР. Предыдущий президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин также выступал за это, что и привело к ослаблению государства во времена его правления,

– отметил президент общественной организации.

Напомним, президент Южной Кореи 3 декабря 2024 года объявил чрезвычайное военное положение, что вызвало массовые протесты по всей стране. Граждане вышли на улицы с требованием его отставки, а шесть оппозиционных партий подали прошение об импичменте. Кризис привел к отставкам высокопоставленных чиновников, в том числе и министра обороны.