После объявления военного положения, впервые за 45 лет, 4 декабря акции протеста охватили всю страну. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на агентство Yonhap.

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Корея выходит на улицы против президента Юна Сок Йоля

Корейцы тысячами начали выходить на улицы со свечами, вспоминая болезненный опыт военного положения в прошлом.

По данным CNN, сотни людей отправились к офису президента в Сеуле. Протестующие призывали к его аресту, держали плакаты и прошли по центральным улицам в 21:00 по местному времени.

Протесты возглавил крупнейший профсоюз страны, который объявил о готовности к забастовкам, пока Юн Сок Йоль не сложит полномочия. В ответ на кризис, министр обороны, начальник штаба и другие высокопоставленные чиновники подали в отставку.

Ранее митингующие собирались у здания Национальной ассамблеи, куда законодатели прорывались силой, чтобы проголосовать против указа о введении военного положения. Вечером демонстранты снова вышли на улицы, организовав акцию протеста со свечами, символизируя свое несогласие с действиями президента.

Все больше и больше людей, кажется, просачиваются к Национальной ассамблее после окончания работы, чтобы присоединиться к протесту со свечами. Я слышала, что тысячи людей находятся в Кванхвамуне. Здесь толпа постоянно скандирует призывы к импичменту президента Юна,

– пишет журналистка The Washington Post.

По ее словам, туда вышли по меньшей мере несколько тысяч человек.

Шесть оппозиционных партий Южной Кореи подали прошение об импичменте президента Юн Сок Ёля. Все его старшие помощники, включая руководителя его аппарата, заявили о желании уйти в отставку.