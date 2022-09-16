Подоляк назвал ключевые факторы, которые существенно ударят по экономике России

Экономика страны-агрессорки уже переживает не лучшие времена. Ведь военно-промышленный комплекс, являющийся одним из ключевых элементов российской экономики, дискредитирован.

Сегодня все рынки понимают, что российское оружие ничтожно и не может противостоять стандартам вооружения НАТО. Об этом 24 канала рассказал советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк.

Миф начал сыпаться: почему россия признала многомиллиардные потери от санкций

Россия теряет рынки сбыта

Оружие Североатлантического союза более эффективно и высокоточно. Поэтому упреки, что российское оружие феноменально, не прошли проверку на поле боя.

Это очень существенно ударит по ключевому элементу российской экономики,

– объяснил советник главы ОП.

Россияне еще зарабатывают определенное количество денег на угле, нефти и газе, но это идет существенное снижение. Да, это связано с тем, что Россия уничтожила для себя рынок Европейского Союза, где имела большой уровень сбыта.

"А вместо этого получила другие рынки, которые имеют гораздо более сложную логистику и будут шантажировать россию. Прежде всего, я говорю об Индии, Китае, Среднем и Ближнем Востоке, странах Африки", – рассказал Подоляк.

Россия будет инерционно терять все. Российская экономика и так была достаточно примитивной, ведь она базировалась не на высоких технологиях, а на сырьевом производстве,

– отметил советник главы Офиса Президента.

Кстати Цены колоссально выросли и это только начало: как изменилась жизнь россиян после нападения на Украину

У россиян не будет возможности привлечь инвестиции

Подоляк объяснил, что страна-агрессорка закрыла для своих граждан возможность брать кредиты на глобальных рынках , и эта тенденция будет постепенно расти. Также большое влияние оказывают визовые ограничения, наложенные на россиян.

Все будет закрыто для людей, создававших ключевой дополнительный продукт, который россия продавала на внешних рынках. Это означает, что не будет возможности привлечь инвестиции, получить дополнительные знания. То есть россия самоизолировалась,

– подчеркнул Подоляк.

"Безусловно, все не работает так, что сегодня приняли решение, а завтра оно уже имеет последствия. Но эти процессы накапливаются. Если мы сломаем хребет россии, она уже не вернется к тому экономическому состоянию, которое имело после 1998 года , когда достигло процветания на фоне падения мировых экономик", – рассказал советник ОП.

Полное интервью с Михаилом Подоляком: смотрите видео