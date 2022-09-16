Сьогодні всі ринки розуміють, що російська зброя є нікчемною й не може протистояти стандартам озброєння НАТО. Про це 24 каналу розповів радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк.

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Росія втрачає ринки збуту

Зброя Альянсу є більш ефективною та високоточною. Тож закиди, що російська зброя є феноменальною, не пройшли перевірку на полі бою.

Це дуже суттєво вдарить по ключовому елементу російської економіки,

– пояснив радник голови ОП.

Росіяни ще заробляють певну кількість грошей на вугіллі, нафті та газі, але це йде до суттєвого зниження. Так, це пов'язано з тим, що росія знищила для себе ринок Європейського Союзу, де мала великий рівень збуту.

"А натомість отримала інші ринки, які мають набагато складнішу логістику і будуть шантажувати росію. Перш за все, я кажу про Індію, Китай, Середній та Близький Схід, країни Африки", – розповів Подоляк.

Росія буде інерційно втрачати все. Російська економіка і так була доволі примітивною, адже вона базувалася не на високих технологіях, а на сировинному виробництві,

– зазначив радник голови Офісу Президента.

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У росіян не буде можливості залучити інвестиції

Подоляк пояснив, що країна-агресорка закрила для своїх громадян можливість брати кредити на глобальних ринках і ця тенденція буде поступово зростати. Також великий вплив мають візові обмеження, накладені на росіян.

Все буде закрито для людей, які створювали ключовий додатковий продукт, який росія продавала на зовнішніх ринках. Це означає, що не буде можливості залучити інвестиції, отримати додаткові знання. Тобто росія самоізолювалася,

– наголосив Подоляк.

"Безумовно, усе не працює так, що сьогодні ухвалили рішення, а завтра воно вже має наслідки. Але ці процеси накопичуються. Якщо ми зламаємо хребет росії, вона вже не повернеться до того економічного стану, який мала після 1998 року, коли досягла процвітання на фоні падіння світових економік", – розповів радник ОП.

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