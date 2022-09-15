Унаслідок чого страждає економіка країни. Про це 24 каналу розповів політолог та голова Центру аналізу та стратегій Ігор Чаленко.
До теми Повільно та впевнено котиться до низу: що з російським держбюджетом
"Осінньо-зимовий період фактично похоронить росію"
Так, росія намагається перевести частину джерел, які фінансують її держбюджет на Схід, зокрема Китай та Індію. Сьогодні КНР отримує 50% знижки на російські енергоносії, й чим жорсткіші будуть санкції Заходу, тим більшу знижку буде вимагати Китай.
Відповідно, країна-агресорка просто не зможе фізично направляти ресурси для підтримки війни. Навіть зараз через брак фінансування та проблеми у військово-промисловому комплексі окупанти не здатні підтримувати війну "середньої інтенсивності".
Це говорить про те, що ця бульбашка, як російський міф "великої держави", просто луснула,
– пояснив Чаленко.
"Я переконаний, що осінньо-зимовий період фактично похоронить росію, а не посилить її, як сьогодні думає путін", – зазначив політолог.
Чаленко розповів про економічну ситуацію в росії: дивіться відео
Санкції проти росії: що відомо
- Через санкції російська економіка переживає не найкращі часи. Сьогодні країна-агресорка заробляє набагато менше, ніж заробляла ще рік тому. Адже крім нафтогазових доходів у росіян було ще кілька напрямків, прибутки з яких скоротилися через санкції.
- Накладені на росію обмеження відрізали їй доступ до технологій, за допомогою яких вона могла б виготовляти зброю. Водночас у кремля закінчуються ресурси, щоб надалі вести артилерійську війну. У путіна сьогодні немає інших варіантів, як звертатися про допомогу до Ірану та Північної Кореї.
- Повномасштабне вторгнення росії в Україну торкнулося гаманців пересічних громадян держави-агресорки. Так, їхні доходи та купівельна спроможність населення суттєво знизились. За офіційними даними росстату, у I кварталі (січень – березень) реальні доходи населення впали на 1,2% проти 2021 року, а у II кварталі (квітень – червень) – ще на 0,8%".
- Однак сім пакетів санкцій поки виявилося недостатньо, щоб вчинити тиск на путіна та припинити війну проти України, тож у ЄС вже готують наступний.