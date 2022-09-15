Унаслідок чого страждає економіка країни. Про це 24 каналу розповів політолог та голова Центру аналізу та стратегій Ігор Чаленко.

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"Осінньо-зимовий період фактично похоронить росію"

Так, росія намагається перевести частину джерел, які фінансують її держбюджет на Схід, зокрема Китай та Індію. Сьогодні КНР отримує 50% знижки на російські енергоносії, й чим жорсткіші будуть санкції Заходу, тим більшу знижку буде вимагати Китай.

Відповідно, країна-агресорка просто не зможе фізично направляти ресурси для підтримки війни. Навіть зараз через брак фінансування та проблеми у військово-промисловому комплексі окупанти не здатні підтримувати війну "середньої інтенсивності".

Це говорить про те, що ця бульбашка, як російський міф "великої держави", просто луснула,

– пояснив Чаленко.

"Я переконаний, що осінньо-зимовий період фактично похоронить росію, а не посилить її, як сьогодні думає путін", – зазначив політолог.

Чаленко розповів про економічну ситуацію в росії: дивіться відео

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