Кризис и обвал гривны: что угрожало Украине без национализации "Приватбанка"

Три года назад начался процесс национализации "Приватбанка". И хоть есть те, кто жалуется на то, что власть силой забрала финансовое учреждение у собственника. Однако выбора не было. Почему министерство финансов стало владельцем крупнейшего банка и зачем это было нужно – читайте дальше.

18 декабря 2016 года – за одну гривну министерство финансов покупает крупнейший банк Украины. Все из-за того, что "Приватбанк" оказался неплатежеспособным.

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Национализация "Приватбанка" была вынужденным шагом. На протяжении лет в финансовом учреждении действовала бизнес-схема, когда более 90% кредитов получали сами же владельцы. То есть деньги, которые приносили клиенты на депозиты, сразу забирали акционеры на свои нужды.

Даже существовал специальный отдел, департамент, обслуживавший именно интересы собственников. То есть они принимали эти деньги и сразу отправляли их,

– пояснил инвестиционный банкир Сергей Фурса.

Как показал международный аудит, из "Приватбанка" вывели немалую сумму. Директор AlixPartners Альфредо Белло отметил, что "Приватбанк" был объектом мошеннических действий. Это привело к нанесению банку убытков больше, чем на 5,5 миллиарда долларов США.

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Самый крупный банк Украины, в котором хранили средства 20 миллионов украинцев, был без капитала. Владельцы пообещали внести деньги. Но не выполнили обещание. Поэтому перед НБУ стал выбор: либо ликвидировать, либо национализировать банк. В противном случае он бы обанкротился. Это привело бы к кризису и обвалу гривны.

Это единственная возможность сохранить средства вкладчиков и спасти финансовую систему. Сейчас бывший владелец банка Игорь Коломойский пытается вернуть "Приватбанк" в украинских судах,

– добавила глава Нацбанка Украины (2014 – 2018 годы) Валерия Гонтарева.



Валерия Гонтарева и Игорь Коломойский

Коломойскому нужно положительное решение в украинских судах и признание незаконности национализации, чтобы не допустить победы в суде Лондона. Если Украину поддержит британская фемида, олигарх может потерять все.

Государство в лице "Приватбанка" подало на Коломойского иск в суд Лондона. Его все активы, которые нашли, заморожены. Логическим завершением этого процесса, который будет долгим, является то, что государство должно забрать все активы господина Коломойского,

– отметил Фурса.

В то время под давлением МВФ правительство подало в Верховную Раду законопроект, запрещающий вернуть "Приватбанк" бывшему владельцу. Этот "антиколомойский документ" должен остановить попытки олигарха отменить через суд национализацию.