Криза та обвал гривні: що загрожувало Україні без націоналізації "Приватбанку"

Три роки тому розпочалася процес націоналізації "Приватбанку". І хоч є ті, хто скаржиться на те, що влада силоміць забрала фінансову установу у власника. Проте вибору не було. Чому міністерство фінансів стало власником найбільшого банку і навіщо це було потрібно – читайте далі.

18 грудня 2016 року – за одну гривню міністерство фінансів купує найбільший банк України. Все через те, що "Приватбанк" виявився неплатоспроможним.

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Націоналізація "Приватбанку" була вимушеним кроком. Впродовж років у фінансовій установі діяла бізнес-схема, коли понад 90% кредитів отримували самі ж власники. Тобто гроші, які приносили клієнти на депозити, одразу забирали акціонери на свої потреби.

Навіть існував спеціальний відділ, департамент, який обслуговував саме інтереси власників. Тобто вони приймали ці гроші й одразу відправляли їх,

– пояснив інвестиційний банкір Сергій Фурса.

Як показав міжнародний аудит, з "Приватбанку" вивели чималу суму. Директор AlixPartners Альфредо Белло наголосив, що "Приватбанк" був об'єктом шахрайських дій. Це призвело до завдання банку збитків більше, ніж на 5,5 мільярда доларів США.

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Наймасштабніший банк України, в якому зберігати кошти 20 мільйонів українців, був без капіталу. Власники пообіцяли внести гроші. Але не виконали обіцянку. Тому перед НБУ став вибір: або ліквідувати, або націоналізувати банк. В іншому випадку він би збанкрутів. Це призвело б до кризи й обвалу гривні.

Це єдина можливість зберегти кошти вкладників та врятувати фінансову систему. Зараз колишній власник банку Ігор Коломойський намагається повернути "Приватбанк" в українських судах,

– додала голова Нацбанку України (2014 – 2018 років) Валерія Гонтарева.



Валерія Гонтарева та Ігор Коломойський

Коломойському потрібне позитивне рішення в українських судах і визнання незаконності націоналізації, аби не допустити перемоги в суді Лондона. Якщо Україну підтримає британська феміда, олігарх може втратити все.

Держава в особі "Приватбанку" подала на Коломойського позов до суду Лондона. Його всі активи, які знайшли, заморожені. Логічним завершенням цього процесу, який буде довгим, є те, що держава має забрати всі активи пана Коломойського,

– зауважив Фурса.

У той час під тиском МВФ уряд подав до Верховної Ради законопроєкт, який забороняє повернути "Приватбанк" колишньому власнику. Цей "антиколомойський документ" має зупинити спроби олігарха скасувати через суд націоналізацію.