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      Криза та обвал гривні: що загрожувало Україні без націоналізації "Приватбанку"

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      Три роки тому розпочалася процес націоналізації "Приватбанку". І хоч є ті, хто скаржиться на те, що влада силоміць забрала фінансову установу у власника. Проте вибору не було. Чому міністерство фінансів стало власником найбільшого банку і навіщо це було потрібно – читайте далі.

      18 грудня 2016 року – за одну гривню міністерство фінансів купує найбільший банк України. Все через те, що "Приватбанк" виявився неплатоспроможним.

      Цікаво! Що буде з економікою, якщо суди скасують націоналізацію "Приватбанку"

      Націоналізація "Приватбанку" була вимушеним кроком. Впродовж років у фінансовій установі діяла бізнес-схема, коли понад 90% кредитів отримували самі ж власники. Тобто гроші, які приносили клієнти на депозити, одразу забирали акціонери на свої потреби.

      Навіть існував спеціальний відділ, департамент, який обслуговував саме інтереси власників. Тобто вони приймали ці гроші й одразу відправляли їх,
      – пояснив інвестиційний банкір Сергій Фурса.

      Як показав міжнародний аудит, з "Приватбанку" вивели чималу суму. Директор AlixPartners Альфредо Белло наголосив, що "Приватбанк" був об'єктом шахрайських дій. Це призвело до завдання банку збитків більше, ніж на 5,5 мільярда доларів США.

      Важливо! Данилюк заявив, що вплив Коломойського на Україну зменшується

      Наймасштабніший банк України, в якому зберігати кошти 20 мільйонів українців, був без капіталу. Власники пообіцяли внести гроші. Але не виконали обіцянку. Тому перед НБУ став вибір: або ліквідувати, або націоналізувати банк. В іншому випадку він би збанкрутів. Це призвело б до кризи й обвалу гривні.

      Це єдина можливість зберегти кошти вкладників та врятувати фінансову систему. Зараз колишній власник банку Ігор Коломойський намагається повернути "Приватбанк" в українських судах,
      – додала голова Нацбанку України (2014 – 2018 років) Валерія Гонтарева.


      Валерія Гонтарева та Ігор Коломойський

      Коломойському потрібне позитивне рішення в українських судах і визнання незаконності націоналізації, аби не допустити перемоги в суді Лондона. Якщо Україну підтримає британська феміда, олігарх може втратити все.

      Держава в особі "Приватбанку" подала на Коломойського позов до суду Лондона. Його всі активи, які знайшли, заморожені. Логічним завершенням цього процесу, який буде довгим, є те, що держава має забрати всі активи пана Коломойського,
      – зауважив Фурса.

      У той час під тиском МВФ уряд подав до Верховної Ради законопроєкт, який забороняє повернути "Приватбанк" колишньому власнику. Цей "антиколомойський документ" має зупинити спроби олігарха скасувати через суд націоналізацію.

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      сьогодні
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      Автор: Альона Чернецька
      Теги: Новини України Приватбанк Ігор Коломойський Гроші Бізнес МВФ НБУ Валерія Гонтарева Долар Втрати Кредит
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