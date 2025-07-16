Помогал студентам-медикам сдавать КРОК за 9000 долларов США: иностранец получил подозрение

Должностные лица центра тестирования собственноручно заполняли правильными вариантами ответов экзаменационные бланки студентов-медиков. "Клиентов" для них искал 26-летний гражданин Индии.

Об этом в среду, 16 июля, сообщили в Киевской городской прокуратуре, передает 24 Канал. Иностранцу уже объявили подозрение, досудебное расследование продолжается.

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Что известно о незаконной схеме?

По данным следствия, будущие медики, которые сдавали единый государственный квалификационный лицензионный экзамен КРОК, должны были дать ответы только на часть вопросов в экзаменационных бланках.

Остальные вместо студентов собственноручно "дорисовывали" должностные лица государственного некоммерческого предприятия "Центр тестирования профессиональной компетентности специалистов с высшим образованием направлений подготовки "Медицина" и "Фармация" при Министерстве здравоохранения Украины".

Стоила услуга 9 000 долларов США, а поиском "клиентов" занимался гражданин Индии – он предлагал помощь студентам-иностранцам.

Действия подозреваемого квалифицированы по части 5 статьи 27 и части 3 статьи 368 УК Украины, ему грозит от 5 до 10 лет лишения свободы.

Кроме того, правоохранители устанавливают причастных к организации незаконной схемы должностных лиц центра тестирования.

Обратите внимание! В соответствии со статьей 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.

Напомним, 14 июля ряд СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщили об обысках в структурах, связанных с Национальной службой здоровья Украины (НСЗУ). Силовики расследуют возможную масштабную схему хищения бюджетных денег, в которой фигурирует руководство Минздрава.