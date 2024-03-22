Соответствующее заявление опубликовано на официальном телеграм-канале МИД Украины. В дипломатическом ведомстве отвергают заявления, которые начинают звучать от российских официальных лиц о причастности нашего государства к теракту в "Крокус Сити Холле".

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Эти обвинения – спланированная провокация Кремля

Считаем такие обвинения спланированной провокацией Кремля с целью дальнейшего нагнетания антиукраинской истерии в российском обществе, создание условий для усиления мобилизации российских граждан для участия в преступной агрессии против нашего государства и дискредитации Украины в глазах международного сообщества,

– отмечают в МИД Украины.

Украинские дипломаты подчеркивают, что у российского режима длинная история кровавых провокаций, осуществленных спецслужбами. Они напоминают теракт, совершенный в 1999 году на Каширском шоссе.

В МИД добавляют, что для диктатуры Путина красных линий не существует. И что она готова самостоятельно убивать собственных граждан, чтобы достигать политических целей. И делает это так же в Украине, убивая тысячи мирных украинцев, нанося ракетные удары, артиллерийские обстрелы и пытая людей.

Призываем международное сообщество решительно отвергнуть лживые российские обвинения в якобы причастности Украины к стрельбе в Красногорске и усилить поддержку нашего государства в противостоянии преступной российской агрессии,

– подчеркивают в МИД Украины.

В ГУР отмечают сознательную провокацию

Именно такое мнение озвучил представитель ГУР МО Андрей Юсов. Он также отметил, что для режима Путина такого типа террористические акты – привычное явление.

Это сознательная провокация спецслужб Путина, о которой предупреждало международное сообщество. Кремлевский тиран с этого начинал свою карьеру и такими же преступлениями против собственных граждан хочет ее завершить,

– отметил он.

В Легионе "Свобода России" также в том, что произошло обвиняют Владимира Путина и его режим.

В трагедии, произошедшей сегодня в Москве, мы обвиняем террористический режим Путина. Мы уже сталкивались с подобными проявлениями кремлевской диктатуры с первых дней Путина у власти и не удивлены очередной кровавой провокацией,

– говорится в заявлении Легиона.

Как мы и не только мы отмечали, такое поведение – не что-то новое для Владимира Путина и его ручных спецслужб. В нашем материале мы рассказали, что такое "рязанский сахар" и объяснили, при чем здесь взрывы в жилых домах в России.